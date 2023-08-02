НМТ: в Харківській області за результатами двох сесій – 245 двохсотбальників
Фото: ХОВА
16 випускників з Харківщини склали додаткову сесію національного мультипредметного тесту на 200 балів.
Загалом у додатковій сесії НМТ взяли участь 608 абітурієнтів, повідомили в ХОВА.
«За результатами додаткового тестування маємо 16 двохсотбальників. Це 9 випускників міста Харкова, 3 – з Первомайського, а також по одному з Краснограда, Мерефи, Старого Мерчика та Високого. Навіть в умовах війни наші випускники змогли гарно підготуватися та на відмінно скласти тестування», – розповіла заступниця головаи ХОВА Віта Ковальська.
Нагадаємо, максимальні 200 балів в основній сесії НМТ здобули 229 учасників з Харківської області.
Читайте також: Названо найкращі школи Харкова за результатами НМТ: рейтинг по районах
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «НМТ: в Харківській області за результатами двох сесій – 245 двохсотбальників»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 14:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 випускників з Харківщини склали додаткову сесію національного мультипредметного тесту на 200 балів.".