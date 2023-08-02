НМТ: в Харківській області за результатами двох сесій – 245 двохсотбальників

16 випускників з Харківщини склали додаткову сесію національного мультипредметного тесту на 200 балів.

Загалом у додатковій сесії НМТ взяли участь 608 абітурієнтів, повідомили в ХОВА.

«За результатами додаткового тестування маємо 16 двохсотбальників. Це 9 випускників міста Харкова, 3 – з Первомайського, а також по одному з Краснограда, Мерефи, Старого Мерчика та Високого. Навіть в умовах війни наші випускники змогли гарно підготуватися та на відмінно скласти тестування», – розповіла заступниця головаи ХОВА Віта Ковальська.

Нагадаємо, максимальні 200 балів в основній сесії НМТ здобули 229 учасників з Харківської області.