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НМТ: в Харківській області за результатами двох сесій – 245 двохсотбальників

Суспільство 14:26   02.08.2023
Вікторія Яковенко
НМТ: в Харківській області за результатами двох сесій – 245 двохсотбальників Фото: ХОВА

16 випускників з Харківщини склали додаткову сесію національного мультипредметного тесту на 200 балів.

Загалом у додатковій сесії НМТ взяли участь 608 абітурієнтів, повідомили в ХОВА.

«За результатами додаткового тестування маємо 16 двохсотбальників. Це 9 випускників міста Харкова, 3 – з Первомайського, а також по одному з Краснограда, Мерефи, Старого Мерчика та Високого. Навіть в умовах війни наші випускники змогли гарно підготуватися та на відмінно скласти тестування», – розповіла заступниця головаи ХОВА Віта Ковальська.

Нагадаємо, максимальні 200 балів в основній сесії НМТ здобули 229 учасників з Харківської області.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 14:26;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 випускників з Харківщини склали додаткову сесію національного мультипредметного тесту на 200 балів.".