НМТ: на Харківщині понад 229 осіб отримали по 200 балів

У ХОВА повідомили про результати Національного мультипредметного тесту (НМТ), який проходили випускники та абітурієнти Харківської області.

Максимальні 200 балів здобули 229 учасників тесту з Харківської області. Про це повідомила пресслужба ХОВА із посиланням на заступницю начальника ХОВА Віту Ковальську. Найкраще випускники Харківщини виявили себе в математиці – 114 учасників отримали з неї по 200. Також 60 осіб написали на максимальний бал українську мову, 39 – англійську, 9 – історію України, 5 – біологію та по одному – німецьку мову та фізику.

“Цього року це було непросто. Особливо для учасників із деокупованих територій, які також є серед тих, хто набрав по 200 балів: це троє випускників із Циркунів, четверо – з Балаклії та по одному з Черкаської Лозової та Вовчанська”, – повідомила Ковальська.

Абсолютна більшість 200-бальників – харків’яни. На максимум склали тест 183 абітурієнти з обласного центру. Решта кращих оцінок розподілилася так: 7 отримали учасники з Богодухівського району, 7 – Ізюмського, 4 – з Красноградського, 8 – з Лозівського, 13 – з Харківського, 7 – з Чугуївського.