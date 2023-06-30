НМТ: на Харківщині понад 229 осіб отримали по 200 балів
У ХОВА повідомили про результати Національного мультипредметного тесту (НМТ), який проходили випускники та абітурієнти Харківської області.
Максимальні 200 балів здобули 229 учасників тесту з Харківської області. Про це повідомила пресслужба ХОВА із посиланням на заступницю начальника ХОВА Віту Ковальську. Найкраще випускники Харківщини виявили себе в математиці – 114 учасників отримали з неї по 200. Також 60 осіб написали на максимальний бал українську мову, 39 – англійську, 9 – історію України, 5 – біологію та по одному – німецьку мову та фізику.
“Цього року це було непросто. Особливо для учасників із деокупованих територій, які також є серед тих, хто набрав по 200 балів: це троє випускників із Циркунів, четверо – з Балаклії та по одному з Черкаської Лозової та Вовчанська”, – повідомила Ковальська.
Читайте також: 10 годин повітряних тривог та хакерські атаки — особливості НМТ на Харківщині
Абсолютна більшість 200-бальників – харків’яни. На максимум склали тест 183 абітурієнти з обласного центру. Решта кращих оцінок розподілилася так: 7 отримали учасники з Богодухівського району, 7 – Ізюмського, 4 – з Красноградського, 8 – з Лозівського, 13 – з Харківського, 7 – з Чугуївського.
Новини за темою:
Ви читали новину: «НМТ: на Харківщині понад 229 осіб отримали по 200 балів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 09:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили про результати Національного мультипредметного тесту (НМТ), який проходили випускники та абітурієнти Харківської області".