НМТ: на Харьковщине более 229 человек получили по 200 баллов
В ХОВА сообщили о результатах Национального мультипредметного теста (НМТ), который проходили выпускники и абитуриенты Харьковской области.
Максимальные 200 баллов получили 229 участников теста из Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ХОВА со ссылкой на заместителя начальника ХОВА Виту Ковальскую. Лучше всего выпускники Харьковщины проявили себя в математике — 114 участников получили по ней по 200. Также 60 человек написали на максимальный балл украинский язык, 39 – английский, 9 – историю Украины, 5 – биологию и по одному – немецкий язык и физику.
«В этом году это было непросто. Особенно для участников с деоккупированных территорий, которые также есть среди набравших по 200 баллов: это трое выпускников из Циркунов, четверо – из Балаклеи и по одному из Черкасской Лозовой и Волчанска», — сообщила Ковальская.
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Абсолютное большинство 200-бальников — харьковчане. На максимум сдали тест 183 абитуриента из областного центра. Остальные лучшие оценки распределились так: 7 получили участники из Богодуховского района, 7 – Изюмского, 4 – из Красноградского, 8 – из Лозовского, 13 – из Харьковского, 7 – из Чугуевского.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 09:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили о результатах Национального мультипредметного теста (НМТ), который проходили выпускники и абитуриенты Харьковской области".