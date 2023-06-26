10 часов воздушных тревог и хакерские атаки — особенности НМТ на Харьковщине

На национальный мультипредметный тест-2023 в Харьковской области зарегистрировались 12 тысяч человек. Из них приняли участие в тестировании 92%. Проведение НМТ в этом году сопровождалось серьезными трудностями. Оно стало беспрецедентным по продолжительности воздушных тревог и хакерских атак со стороны РФ.

Об этом во время брифинга рассказал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

По его словам, из всего периода проведения НМТ на Харьковщине было только два дня, когда практически не объявлялась воздушная тревога, — 12 и 14 июня. А вот 15 июня из-за тревог около 80% абитуриентов вынуждены были зарегистрировать на дополнительную сессию.

«По нашим подсчетам, продолжительность воздушных тревог, которые сопровождали процесс национального мультипредметного теста, составляет 10 часов 12 минут. У нас на этот цикл, на основную сессию, было предусмотрено 60 рабочих астрономических часов. Из этих 60 часов более 10 часов мы потратили на укрытие и обеспечение безопасности детей», — говорит директор регионального центра оценивания качества образования.

Также в 2023-м организаторы столкнулись с технической проблемой, которой не было в прошлом году. Это хакерские атаки.

«По 10-20 минут, иногда больше, платформа украинского центра не работала из-за хакерских атак. Когда она не могла обеспечить вход и работу всех абитуриентов в Украине, и мы вынуждены были и это время компенсировать», — добавил Сидоренко.