На НМТ зарегистрировались на 75% больше детей с Харьковщины, чем год назад

23 июня в Украине завершилась основная сессия национального мультипредметного теста. В Харьковской области она проходила с 7 до 20 июня. На основную сессию НМТ зарегистрировались около 12 000 участников. Это на 75% больше, чем в прошлом году. Об этом на брифинге рассказала заместитель директора Департамента науки и образования ХОВА Ольга Алферова.

«Вступительные испытания проходили в 30 временных экзаменационных центрах в девяти населенных пунктах Харьковской области. В общей сложности зарегистрировались на НМТ почти 12 тысяч участников и из них почти 10 000 – это в этом году. А остальные – выпускники прошлых лет. Хочу сказать, приятная статистика, что в этом году зарегистрировались и участвовали на 75% больше детей, чем в прошлом. Мы можем говорить о том, что Харьков действительно восстанавливается. Дети возвращаются, участвуют в НМТ. Думают о своем будущем. Это приятная такая динамика. Официальные результаты тестирования по шкале 100-200 будут объявлены 28 июня. Вступительная кампания в этом году будет осуществляться дистанционно через электронные кабинеты. Регистрация начинается уже 1 июля. А заявление и документы от поступающих будут принимать с 19 по 31 июля. Изменения в этом году: раньше можно было подавать только в 5 заведений высшего образования. В этом году можно подавать такое количество заявлений, сколько хочешь», — отметила Ольга Алферова, заместитель директора Департамента науки и образования ХОВА.