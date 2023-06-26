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Цього року на НМТ зареєструвалися на 75% більше дітей на Харківщині, ніж торік

Репортаж 16:28   26.06.2023
Оксана Якушко
Цього року на НМТ зареєструвалися на 75% більше дітей на Харківщині, ніж торік

23 червня в Україні закінчилася основна сесія національного мультипредметного тесту. У Харківській області вона тривала 7 до 20 чеpвня. На основу сесію НМТ зареєструвалися майже 12 000 учасників. Це на 75% більше, ніж торік. Про це під час брифінгу розповіла заступниця директора Департаменту науки і освіти ХОВА Ольга Алфьорова.

«Вступні випробування проходили в 30 тимчасових екзаменаційних центрах у дев’яти населених пунктах Харківської області. Загалом зареєструватись на НМТ майже 12 тисяч учасників і з них майже 10 000 – це цього року. А інші – випускники минулих років. Хочу сказати, приємною є статистика, що в цьому році зареєструвалися і брали участь на 75% більше дітей, ніж у минулому. Тож, ми можемо казати про те, що Харків дійсно відновлюється. Діти повертаються, діти беруть участь у НМТ. Думають про свою майбутнє. Це приємна така динаміка. Офіційні результати тестування за шкалою 100-200 будуть оголошені 28 червня. Вступна кампанія цього року буде здійснюватися дистанційно через електронні кабінети. Реєстрація починаються вже 1 липня. А заяву і документи від вступників будуть приймати з 19 по 31 липня. Зміни в цьому році: раніше можна було подавати тільки у 5 закладів вищої освіти. Цьогоріч можна подавати таку кількість заяв, скільки хочеш», – зазначила Ольга Алфьорова, заступниця директора Департаменту науки і освіти ХОВА

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 16:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 червня в Україні закінчилася основна сесія національного мультипредметного тесту. У Харківській області вона тривала 7 до 20 чеpвня. На основу сесію НМТ зареєструвалися майже 12 000 учасників. Це на 75% більше, ніж торік. Про це під час брифінгу розповіла заступниця директора Департаменту науки і освіти ХОВА Ольга Алфьорова.".