Де на Харківщині можуть відкрити школи: інформація ХОВА

Директор департаменту науки та освіти ХОВА Олексій Литвинов на брифінгу оцінив ймовірність повернення дітей до шкіл у різних районах Харківської області.

Литвинов визнав, що мова про відкриття шкіл в області – особливо у віддалених від кордону з РФ та фронту районах – йде постійно. І ймовірність, що це все ж таки відбудеться, зростає. За словами Литвинова, на відкриття шкіл існує соціальний запит – і з боку дітей і батьків, і місцевої влади.

“І діти, й батьки певною мірою втомилися від цієї ситуації. Нам потрібний такий позитивний, дуже великий в емоційному плані позитивний крок до відновлення нормального життя навіть у цих умовах, умовах воєнного стану. Нам це дуже потрібно – і з політичної точки зору. Це питання розглядається, є певне в нас сподівання на те, що воно буде вирішено в інтересах цих громад. Головне – це безпековий фактор. Якщо все буде так, як зараз складається, то така ймовірність є дійсно”, – сказав Олексій Литвинов.

За його даними, наразі розглядають варіанти переходу до офлайн-навчання у школах трьох районів Харківської області.

“У першу чергу розглядаються Лозівський і Красноградський райони та північна частина Богодухівського району. Це саме місто Богодухів, місто Валки. Якщо реально. Розглядаються усі можливі варіанти – в тому числі й частина Чугуєва, в тому числі й навіть по місту (Харкову – Ред.) є такі розмови. Але це все малоймовірно. Я б так оцінив“, – зазначив директор департаменту ХОВА.

Також Литвинов повідомив, що в новому навчальному році на Харківщині очікують збільшення кількості школярів.

“Якщо минулого року в нас було на 1 вересня близько 240 тисяч школярів усіх категорій, які пішли на 1 вересня, то цього року ми сподіваємося, що їх буде на 10-12% більше. Але все ж таки цифри будуть десь у районі 5 вересня”, – поінформував Литвинов.