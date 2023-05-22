НМТ на Харківщині стартує 7 червня: у ХОВА розповіли, як готуються до тесту

У Харківській області основна сесія НМТ розпочнеться 7 червня та триватиме до 20 червня. За цей період планується провести 10 тестувань у дві зміни.

Про це на брифінгу розповів директор департаменту науки і освіти ХОВА Олексій Литвинов. За його даними, цього року на НМТ зареєструвалися 11 992 учасники. Це на 75% більше ніж минулого року.

Литвинов нагадав, що в області планують створити 30 тимчасових екзаменаційних центрів на базі закладів освіти у 9 населених пунктах.

«Зараз перелік пунктів тестування знаходиться на затвердженні у начальника ХОВА. Це і Валки, це і Богодухів, це і Красноград, це і місто Лозова, і Балаклія й інші міста», – розповіли в ХОВА.

Литвинов також повідомив, що у випадку оголошення повітряної тривоги під час написання НМТ, тестування перериватиметься. Учасники та працівники екзаменаційних центрів повинні будуть перейти до укриттів.

«Ми вже перевіряли системи тестування і вони дозволяють розпочати завдання з того місця, на якому учасник зупинився», – додав Литвинов.

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