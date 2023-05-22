Live
  • Понеділок 22.05.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

НМТ на Харківщині стартує 7 червня: у ХОВА розповіли, як готуються до тесту

Суспільство 16:19   22.05.2023
Вікторія Яковенко
НМТ на Харківщині стартує 7 червня: у ХОВА розповіли, як готуються до тесту Фото: ХОВА

У Харківській області основна сесія НМТ розпочнеться 7 червня та триватиме до 20 червня. За цей період планується провести 10 тестувань у дві зміни.

Про це на брифінгу розповів директор департаменту науки і освіти ХОВА Олексій Литвинов. За його даними, цього року на НМТ зареєструвалися 11 992 учасники. Це на 75% більше ніж минулого року.

Литвинов нагадав, що в області планують створити 30 тимчасових екзаменаційних центрів на базі закладів освіти у 9 населених пунктах.

«Зараз перелік пунктів тестування знаходиться на затвердженні у начальника ХОВА. Це і Валки, це і Богодухів, це і Красноград, це і місто Лозова, і Балаклія й інші міста», – розповіли в ХОВА.

Литвинов також повідомив, що у випадку оголошення повітряної тривоги під час написання НМТ, тестування перериватиметься. Учасники та працівники екзаменаційних центрів повинні будуть перейти до укриттів.

«Ми вже перевіряли системи тестування і вони дозволяють розпочати завдання з того місця, на якому учасник зупинився», – додав Литвинов.

Читайте також: Навчальник рік в більшості громад області та в Харкові завершиться 2 червня

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

14:06
Навчальник рік в більшості громад області та в Харкові завершиться 2 червня
13:35
Без світла не могли качати воду: у село Мосьпанове повернули електрику
13:14
Мешканців громади на Харківщині попереджають про ймовірні вибухи
12:49
Окупанти обстріляли Куп’янськ: постраждали дві жінки, є руйнування
12:30
У громаді на Харківщині вандали поглумилися над могилами загиблих воїнів

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «НМТ на Харківщині стартує 7 червня: у ХОВА розповіли, як готуються до тесту»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 16:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області основна сесія НМТ розпочнеться 7 червня та триватиме до 20 червня. За цей період планується провести 10 тестувань у дві зміни.".