НМТ на Харьковщине стартует 7 июня: в ХОВА рассказали, как готовятся к тесту
В Харьковской области основная сессия НМТ начнется 7 июня и продлится до 20 июня. За этот период планируется провести 10 тестирований в две смены.
Об этом на брифинге рассказал директор департамента науки и образования ХОВА Алексей Литвинов. По его данным, в этом году на НМТ на Харьковщине зарегистрировались 11 992 участника. Это на 75% больше чем в прошлом году.
Литвинов напомнил, что в области планируют создать 30 временных экзаменационных центров на базе учебных заведений в 9 населенных пунктах.
«Сейчас перечень пунктов тестирования находится на утверждении начальника ХОВА. Это и Валки, это и Богодухов, это и Красноград, это и город Лозовая, и Балаклея и другие города», – рассказали в ХОВА.
Литвинов также сообщил, что в случае объявления воздушной тревоги при написании НМТ, тестирование будет прерваться. Участники и работники экзаменационных центров должны будут перейти к укрытиям.
«Мы уже проверяли системы тестирования и они позволяют начать задание с того места, на котором участник остановился», — добавил Литвинов.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области основная сессия НМТ начнется 7 июня и продлится до 20 июня. За этот период планируется провести 10 тестирований в две смены.".