Учебный год в большинстве громад области и в Харькове завершится 2 июня — ХОВА

В 25 громадах области и в городе Харьков учебный год завершится 2 июня, в 22 громадах – 31 мая. Школьники 7 громад Купянского района закончат обучение 30 июня.

Об этом сообщили в ХОВА. В этом году на Харьковщине дистанционно обучалось 240 998 школьников. Свидетельства о получении полного общего среднего образования получат 13 769 выпускников, о получении базового среднего образования — 22 531.

В то же время Харьковщина уже готовится к следующему учебному году. Одним из важнейших направлений этой работы является обустройство учебных заведений укрытиями, рассказал директор департамента науки и образования ХОВА Алексей Литвинов.

«Учитывая ситуацию безопасности рассматривается возможность посещения учениками уроков в формате офлайн. Самыми перспективными в этом направлении Лозовский, Красноградский районы и часть Богодуховского района», – отметил Алексей Литвинов.

Также в ХОВА рассказали, что увеличивается количество детей, возвращающихся в Харьков и почти во все громады области, за исключением приграничных территорий.

«Если в прошлом году у нас было на 1 сентября почти 240 тысяч школьников всех категорий, то надеемся, что в этом году их будет на 10%-12% больше. Но все же цифры будем иметь в начале сентября», – сказал Алексей Литвинов.