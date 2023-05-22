Live
  • Понедельник 22.05.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Учебный год в большинстве громад области и в Харькове завершится 2 июня — ХОВА

Общество 14:06   22.05.2023
Виктория Яковенко
Учебный год в большинстве громад области и в Харькове завершится 2 июня — ХОВА

В 25 громадах области и в городе Харьков учебный год завершится 2 июня, в 22 громадах – 31 мая. Школьники 7 громад Купянского района закончат обучение 30 июня.

Об этом сообщили в ХОВА. В этом году на Харьковщине дистанционно обучалось 240 998 школьников. Свидетельства о получении полного общего среднего образования получат 13 769 выпускников, о получении базового среднего образования — 22 531.

В то же время Харьковщина уже готовится к следующему учебному году. Одним из важнейших направлений этой работы является обустройство учебных заведений укрытиями, рассказал директор департамента науки и образования ХОВА Алексей Литвинов.

«Учитывая ситуацию безопасности рассматривается возможность посещения учениками уроков в формате офлайн. Самыми перспективными в этом направлении Лозовский, Красноградский районы и часть Богодуховского района», – отметил Алексей Литвинов.

Также в ХОВА рассказали, что увеличивается количество детей, возвращающихся в Харьков и почти во все громады области, за исключением приграничных территорий.

«Если в прошлом году у нас было на 1 сентября почти 240 тысяч школьников всех категорий, то надеемся, что в этом году их будет на 10%-12% больше. Но все же цифры будем иметь в начале сентября», – сказал Алексей Литвинов.

Читайте также: «Я бы хоть сейчас открыл бы школы, детсады» — Терехов о возвращении харьковчан

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

14:06
Учебный год в большинстве громад области и в Харькове завершится 2 июня — ХОВА
13:35
Без света не могли качать воду: в село Мосьпаново спустя год вернули электрику
13:14
Жителей громады на Харьковщине предупреждают о возможных взрывах
12:49
Оккупанты обстреляли Купянск: пострадали две женщины, есть разрушения
12:30
В громаде на Харьковщине вандалы надругались над могилами погибших воинов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Учебный год в большинстве громад области и в Харькове завершится 2 июня — ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 14:06;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 25 громадах области и в городе Харьков учебный год завершится 2 июня, в 22 громадах – 31 мая. Школьники 7 громад Купянского района закончат обучение 30 июня.".