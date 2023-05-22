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Навчальник рік в більшості громад області та в Харкові завершиться 2 червня

Суспільство 14:06   22.05.2023
Вікторія Яковенко
Навчальник рік в більшості громад області та в Харкові завершиться 2 червня

У 25 громадах області та в місті Харків навчальний рік завершиться 2 червня, у 22 громадах – 31 травня. Школярі 7 громад Куп’янського району закінчать навчання 30 червня.

Про це повідомили в ХОВА. Цього року на Харківщині дистанційно навчалися 240 998 школярів. Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримають 13 769 випускників, про здобуття базової середньої освіти – 22 531.

Водночас Харківщина вже готується до наступного навчального року. Одним з найважливіших напрямів цієї роботи є облаштування навчальних закладів укриттями, розповів директор департаменту науки та освіти ХОВА Олексій Литвинов.

«З огляду на безпекову ситуацію розглядається можливість відвідування учнями уроків у форматі офлайн. Найперспективнішими у цьому напрямку є Лозівський, Красноградський райони та частина Богодухівського району», – зазначив Олексій Литвинов.

Також у ХОВА розповіли, що збільшується кількість дітей, які повертаються до Харкова і майже всіх громад області, за виключенням прикордонних територій.

«Якщо минулого року у нас було на 1 вересня майже 240 тисяч школярів всіх категорій, то, сподіваємося, що цього року їх буде на 10%-12% більше. Але все таки цифри будемо мати на початку вересня», – сказав Олексій Литвинов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 14:06;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 25 громадах області та в місті Харків навчальний рік завершиться 2 червня, у 22 громадах – 31 травня. Школярі 7 громад Куп’янського району закінчать навчання 30 червня.".