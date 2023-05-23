Где на Харьковщине могут открыть школы: информация ХОВА

Директор департамента науки и образования ХОВА Алексей Литвинов на брифинге оценил вероятность возвращения детей в школы в различных районах Харьковской области.

Литвинов признал, что речь об открытии школ в области — особенно в отдаленных от границы с РФ и фронта районах — идет постоянно. И вероятность, что это все же произойдет, растет. По словам Литвинова, на открытие школ существует социальный запрос — и со стороны детей и родителей, и со стороны местных властей.

» И дети, и родители в какой-то степени устали от этой ситуации. Нам нужен такой положительный, очень большой в эмоциональном плане положительный шаг к восстановлению нормальной жизни даже в этих условиях, в условиях военного положения. Нам это очень нужно – и с политической точки зрения. Этот вопрос рассматривается, есть определенная у нас надежда на то, что он будет решен в интересах этих громад. Главное – это фактор безопасности. Если все будет так, как сейчас складывается, то такая вероятность есть, действительно», — сказал Алексей Литвинов.

По его данным, сейчас рассматривают варианты перехода к оффлайн-обучению в школах трех районов Харьковской области.

«В первую очередь рассматриваются Лозовской и Красноградский и северная часть Богодуховского района. Это город Богодухов, город Валки. Если реально. Рассматриваются все возможные варианты – в том числе часть Чугуева, в том числе и даже по городу (Харькову — Ред.) есть такие разговоры. Но это маловероятно. Я бы так оценил», — отметил директор департамента ХОВА.

Также Литвинов сообщил, что в новом учебном году на Харьковщине ожидают увеличения количества школьников.

«Если в прошлом году у нас было на 1 сентября около 240 тысяч школьников всех категорий, которые пошли на 1 сентября, то в этом году, мы надеемся, что их будет на 10-12% больше. Но все же цифры будут где-то в районе 5 сентября», — проинформировал Литвинов.