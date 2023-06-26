10 годин повітряних тривог і хакерські атаки – особливості НМТ на Харківщині
На національний мультипредметний тест-2023 у Харківській області зареєструвалися 12 тисяч осіб. З них взяли участь у тестуванні 92%. Проведення НМТ цьогоріч супроводжувалося серйозними труднощами. Воно стало безпрецедентним за тривалістю повітряних тривог та хакерських атак з боку РФ.
Про це під час брифінгу розповів директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.
За його словами, з усього періоду проведення НМТ на Харківщині було лише два дні, коли практично не оголошувалась повітряна тривога, — 12 та 14 червня. А ось 15 червня через тривоги близько 80% абітурієнтів мусили зареєструвати на додаткову сесію.
“За нашими підрахунками, тривалість повітряних тривог, які супроводжували процес національного мультипредметного тесту, становить 10 годин 12 хвилин. У нас на цей цикл, на основну сесію, було передбачено 60 робочих астрономічних годин. З цих 60 годин понад 10 годин ми витратили на укриття та забезпечення безпеки дітей”, – каже директор регіонального центру оцінювання якості освіти.
Також у 2023-му організатори стикнулися з технічною проблемою, якої не було торік. Це хакерські атаки.
“По 10-20 хвилин, інколи більше, платформа українського центру не працювала через хакерські атаки. Коли вона не могла забезпечити вхід і роботу всіх абітурієнтів в Україні, і ми змушені були й цей час компенсувати”, – додав Сидоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 19:46;
Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На національний мультипредметний тест-2023 у Харківській області зареєструвалися 12 тисяч осіб. З них взяли участь у тестуванні 92%. Проведення НМТ цьогоріч супроводжувалося серйозними труднощами. Воно стало безпрецедентним за тривалістю повітряних тривог та хакерських атак з боку РФ.".