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10 годин повітряних тривог і хакерські атаки – особливості НМТ на Харківщині

Репортаж 19:46   26.06.2023
Павло Велицький
Олена Нагорна
10 годин повітряних тривог і хакерські атаки – особливості НМТ на Харківщині

На національний мультипредметний тест-2023 у Харківській області зареєструвалися 12 тисяч осіб. З них взяли участь у тестуванні 92%. Проведення НМТ цьогоріч супроводжувалося серйозними труднощами. Воно стало безпрецедентним за тривалістю повітряних тривог та хакерських атак з боку РФ.

Про це під час брифінгу розповів директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

За його словами, з усього періоду проведення НМТ на Харківщині було лише два дні, коли практично не оголошувалась повітряна тривога, — 12 та 14 червня. А ось 15 червня через тривоги близько 80% абітурієнтів мусили зареєструвати на додаткову сесію.

“За нашими підрахунками, тривалість повітряних тривог, які супроводжували процес національного мультипредметного тесту, становить 10 годин 12 хвилин. У нас на цей цикл, на основну сесію, було передбачено 60 робочих астрономічних годин. З цих 60 годин понад 10 годин ми витратили на укриття та забезпечення безпеки дітей”, – каже директор регіонального центру оцінювання якості освіти.

Також у 2023-му організатори стикнулися з технічною проблемою, якої не було торік. Це хакерські атаки.

“По 10-20 хвилин, інколи більше, платформа українського центру не працювала через хакерські атаки. Коли вона не могла забезпечити вхід і роботу всіх абітурієнтів в Україні, і ми змушені були й цей час компенсувати”, – додав Сидоренко.

Читайте також: Цьогоріч на НМТ зареєструвалося на 75% більше дітей з Харківщини, ніж торік

Автор: Павло Велицький, Олена Нагорна
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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На національний мультипредметний тест-2023 у Харківській області зареєструвалися 12 тисяч осіб. З них взяли участь у тестуванні 92%. Проведення НМТ цьогоріч супроводжувалося серйозними труднощами. Воно стало безпрецедентним за тривалістю повітряних тривог та хакерських атак з боку РФ.".