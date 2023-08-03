Live
  • Чт 03.08.2023
    • Харьков
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности

Общество 11:20   03.08.2023
Виктория Яковенко
«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности Фото: Харьковская областная прокуратура

В одном из населенных пунктов в пригороде Харькова правоохранители разоблачили «схему» завладения бюджетными средствами во время ремонта детсада. 

«Эту аферу в 2021 году организовали городской голова населенного пункта, где находится ДУЗ, директор фирмы и двое его сотрудников. Именно эта компания производила ремонт объекта. Однако при выполнении работ в отчетную документацию вносились ложные данные относительно стоимости использованных строительных материалов и объемов работ. В документы даже были внесены работы, фактически проводимые работниками коммунального предприятия городского совета», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Дельцы успели завладеть почти 400 тыс. грн бюджетных средств, добавили правоохранители.

Всем четырем злоумышленникам сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в крупном размере, организованной группой (ч. 5 ст. 191 УКУ), и по факту служебного подлога, совершенного организованной группой. 28, ч. 1 ст.366 УКУ).

Читайте также: В Харькове пьяный муж выгнал из квартиры жену и остался наедине с младенцем

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Тактика у россиян меняется — Терехов об обстрелах Харькова
Тактика у россиян меняется — Терехов об обстрелах Харькова
03.08.2023, 09:55
РФ хочет создать новую армию, но нужна мобилизация – разведка Британии
РФ хочет создать новую армию, но нужна мобилизация – разведка Британии
02.08.2023, 19:09
Хочется кричать, но у живущих в РФ уши воском залиты, — Вайкуле о Харькове
Хочется кричать, но у живущих в РФ уши воском залиты, — Вайкуле о Харькове
02.08.2023, 22:14
«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности
«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности
03.08.2023, 11:20
Самый разбитый район Харькова — Северную Салтовку — готовятся отапливать зимой
Самый разбитый район Харькова — Северную Салтовку — готовятся отапливать зимой
03.08.2023, 10:32
Крупы, хлеб и мука: под Харьковом нашли мусорную свалку с гумпомощью (видео)
Крупы, хлеб и мука: под Харьковом нашли мусорную свалку с гумпомощью (видео)
03.08.2023, 12:02

Новости по теме:

12:02
Крупы, хлеб и мука: под Харьковом нашли мусорную свалку с гумпомощью (видео)
11:25
«Хочется кричать» — Лайма Вайкуле о «спасении» россиянами Харькова
11:20
«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности
23:18
Названы три источника в Харькове, вода из которых не соответствует нормам
22:14
Хочется кричать, но у живущих в РФ уши воском залиты, — Вайкуле о Харькове

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 11:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из населенных пунктов в пригороде Харькова правоохранители разоблачили «схему» завладения бюджетными средствами во время ремонта детсада. ".