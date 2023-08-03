«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности
В одном из населенных пунктов в пригороде Харькова правоохранители разоблачили «схему» завладения бюджетными средствами во время ремонта детсада.
«Эту аферу в 2021 году организовали городской голова населенного пункта, где находится ДУЗ, директор фирмы и двое его сотрудников. Именно эта компания производила ремонт объекта. Однако при выполнении работ в отчетную документацию вносились ложные данные относительно стоимости использованных строительных материалов и объемов работ. В документы даже были внесены работы, фактически проводимые работниками коммунального предприятия городского совета», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Дельцы успели завладеть почти 400 тыс. грн бюджетных средств, добавили правоохранители.
Всем четырем злоумышленникам сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в крупном размере, организованной группой (ч. 5 ст. 191 УКУ), и по факту служебного подлога, совершенного организованной группой. 28, ч. 1 ст.366 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 11:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из населенных пунктов в пригороде Харькова правоохранители разоблачили «схему» завладения бюджетными средствами во время ремонта детсада. ".