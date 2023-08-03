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«Нажитися» на дітях вирішив мер міста поблизу Харкова: подробиці

Суспільство 11:20   03.08.2023
Вікторія Яковенко
«Нажитися» на дітях вирішив мер міста поблизу Харкова: подробиці Фото: Харківська обласна прокуратура

В одному з населених пунктів у передмісті Харкова правоохоронці викрили «схему» заволодіння бюджетними коштами під час ремонту дошкільного навчального закладу.

«Цю аферу у 2021 році організували міський голова населеного пункту, де знаходиться ДНЗ, директор фірми та двоє його співробітників. Саме ця компанія виконувала ремонт об’єкта. Проте під час виконання робіт до звітної документації вносились неправдиві дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обсягів робіт. До документів навіть були внесені роботи, які фактично проводились працівниками комунального підприємства міської ради», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Ділки встигли заволодіти майже 400 тис. грн бюджетних коштів, додали правоохоронці.

Всім чотирьом зловмисникам повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великому розмірі, організованою групою (ч. 5 ст. 191 ККУ), та за фактом службового підроблення, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 11:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному з населених пунктів у передмісті Харкова правоохоронці викрили «схему» заволодіння бюджетними коштами під час ремонту дошкільного навчального закладу.".