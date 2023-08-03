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В Харькове «благотворитель» вместо авто для ВСУ купил себе криптовалюту

Общество 15:23   03.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове «благотворитель» вместо авто для ВСУ купил себе криптовалюту Фото: Харьковская областная прокуратура

Глава благотворительного фонда в Харькове присвоил 253 тыс грн, которые ему перечислили для покупки автомобиля для украинских защитников.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в сентябре прошлого года руководство одного из харьковских АО решило купить внедорожник Jeep одной из воинских частей, выполняющей боевые задания.

Автомобиль планировали ввезти из-за границы. Поскольку АО не осуществляет внешнеэкономическую деятельность и не имеет возможности самостоятельно приобрести машину из-за границы, руководство предприятия обратилось за помощью к 34-летнему главе благотворительной организации.

«Для закупки автомобиля на счет фонда была оказана благотворительная помощь в размере 253 тыс. грн. Однако мужчина не выполнил обязательства по приобретению транспортного средства для воинской части, а перевел деньги частями на собственный счет и другие карточные счета. И за эти деньги он приобрел криптовалюту, ноутбуки, а остаток потратил также на собственные нужды», — рассказали правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УКУ), и по факту распоряжения имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем (ч .1 ст.209 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 15:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава благотворительного фонда в Харькове присвоил 253 тыс грн, которые ему перечислили для покупки автомобиля для украинских защитников.".