В Харькове «благотворитель» вместо авто для ВСУ купил себе криптовалюту

Глава благотворительного фонда в Харькове присвоил 253 тыс грн, которые ему перечислили для покупки автомобиля для украинских защитников.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в сентябре прошлого года руководство одного из харьковских АО решило купить внедорожник Jeep одной из воинских частей, выполняющей боевые задания.

Автомобиль планировали ввезти из-за границы. Поскольку АО не осуществляет внешнеэкономическую деятельность и не имеет возможности самостоятельно приобрести машину из-за границы, руководство предприятия обратилось за помощью к 34-летнему главе благотворительной организации.

«Для закупки автомобиля на счет фонда была оказана благотворительная помощь в размере 253 тыс. грн. Однако мужчина не выполнил обязательства по приобретению транспортного средства для воинской части, а перевел деньги частями на собственный счет и другие карточные счета. И за эти деньги он приобрел криптовалюту, ноутбуки, а остаток потратил также на собственные нужды», — рассказали правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УКУ), и по факту распоряжения имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем (ч .1 ст.209 УКУ).