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У Харкові «благодійник» замість авто для ЗСУ купив собі криптовалюту

Суспільство 15:23   03.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові «благодійник» замість авто для ЗСУ купив собі криптовалюту Фото: Харківська обласна прокуратура

Голова благодійного фонду в Харкові привласнив 253 тис грн, які йому перерахували для купівлі автомобіля для бійців.

За даними Харківської обласної прокуратури, у вересні минулого року керівництво одного з харківських АТ вирішило купити позашляховик Jeep одній з військових частин, яка виконує бойові завдання.

Автомобіль планували ввезти з-за кордону. Оскільки товариство не здійснює зовнішньоекономічну діяльність та не має можливості самостійно придбати машину з-за кордону, керівництво підприємства звернулося по допомогу до 34-річного голови благодійної організації.

«Для закупівлі автомобіля на рахунок фонду була надана благодійна допомога у розмірі 253 тис грн. Однак чоловік не виконав зобов’язань з придбання транспортного засобу для військової частини, а перевів гроші частинами на власний рахунок та інші карткові рахунки. І за ці гроші він придбав собі криптовалюту, ноутбуки, а залишок витратив також на власні потреби», – розповіли правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 ККУ), та за фактом розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова благодійного фонду в Харкові привласнив 253 тис грн, які йому перерахували для купівлі автомобіля для бійців.".