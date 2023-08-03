У Харкові «благодійник» замість авто для ЗСУ купив собі криптовалюту
Голова благодійного фонду в Харкові привласнив 253 тис грн, які йому перерахували для купівлі автомобіля для бійців.
За даними Харківської обласної прокуратури, у вересні минулого року керівництво одного з харківських АТ вирішило купити позашляховик Jeep одній з військових частин, яка виконує бойові завдання.
Автомобіль планували ввезти з-за кордону. Оскільки товариство не здійснює зовнішньоекономічну діяльність та не має можливості самостійно придбати машину з-за кордону, керівництво підприємства звернулося по допомогу до 34-річного голови благодійної організації.
«Для закупівлі автомобіля на рахунок фонду була надана благодійна допомога у розмірі 253 тис грн. Однак чоловік не виконав зобов’язань з придбання транспортного засобу для військової частини, а перевів гроші частинами на власний рахунок та інші карткові рахунки. І за ці гроші він придбав собі криптовалюту, ноутбуки, а залишок витратив також на власні потреби», – розповіли правоохоронці.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 ККУ), та за фактом розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 15:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова благодійного фонду в Харкові привласнив 253 тис грн, які йому перерахували для купівлі автомобіля для бійців.".