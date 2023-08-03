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В Харькове обнаружили мотоцикл, который ищут по миру

Происшествия 08:46   03.08.2023
Оксана Горун
В Харькове обнаружили мотоцикл, который ищут по миру

Патрульные остановили водителя мотоцикла ночью в Харькове — он нарушал комендантский час.

«Ночью, за нарушение комендантского часа, патрульные остановили водителя мотоцикла Kawasaki. В ходе проверки документов полицейские установили, что номерной знак не соответствует VIN номеру. Также, проверив доступные базы данных, выяснили, что мотоцикл находится в международном розыске», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Дальше в деле будут разбираться следователи.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 08:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные остановили водителя мотоцикла ночью в Харькове — он нарушал комендантский час".