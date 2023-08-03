В Харькове обнаружили мотоцикл, который ищут по миру
Патрульные остановили водителя мотоцикла ночью в Харькове — он нарушал комендантский час.
«Ночью, за нарушение комендантского часа, патрульные остановили водителя мотоцикла Kawasaki. В ходе проверки документов полицейские установили, что номерной знак не соответствует VIN номеру. Также, проверив доступные базы данных, выяснили, что мотоцикл находится в международном розыске», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Дальше в деле будут разбираться следователи.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 08:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные остановили водителя мотоцикла ночью в Харькове — он нарушал комендантский час".