В Харькове обнаружили мотоцикл, который ищут по миру

Патрульные остановили водителя мотоцикла ночью в Харькове — он нарушал комендантский час.

«Ночью, за нарушение комендантского часа, патрульные остановили водителя мотоцикла Kawasaki. В ходе проверки документов полицейские установили, что номерной знак не соответствует VIN номеру. Также, проверив доступные базы данных, выяснили, что мотоцикл находится в международном розыске», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Дальше в деле будут разбираться следователи.