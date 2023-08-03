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У Харкові виявили мотоцикл, який шукають по світу

Події 08:46   03.08.2023
Оксана Горун
У Харкові виявили мотоцикл, який шукають по світу

Патрульні зупинили водія мотоцикла вночі у Харкові – він порушував комендантську годину.

“Вночі, за порушення комендантської години патрульні зупинили водія мотоцикла Kawasaki. Під час перевірки документів поліціянти встановили, що номерний знак не відповідає VIN номеру. Також, перевіривши наявні бази даних, стало відомо, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Далі у справі розбиратимуться слідчі.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 08:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні зупинили водія мотоцикла вночі у Харкові – він порушував комендантську годину".