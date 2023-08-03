У Харкові виявили мотоцикл, який шукають по світу
Патрульні зупинили водія мотоцикла вночі у Харкові – він порушував комендантську годину.
“Вночі, за порушення комендантської години патрульні зупинили водія мотоцикла Kawasaki. Під час перевірки документів поліціянти встановили, що номерний знак не відповідає VIN номеру. Також, перевіривши наявні бази даних, стало відомо, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Далі у справі розбиратимуться слідчі.
Читайте також: ДТП на Клочківській: мотоцикліст намагався обігнати авто і потрапив у лікарню
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові виявили мотоцикл, який шукають по світу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 08:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні зупинили водія мотоцикла вночі у Харкові – він порушував комендантську годину".