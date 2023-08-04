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Гуманитарка для школ: Харьковщина получила 20 тонн канцтоваров из Франции

Общество 21:52   04.08.2023
Оксана Горун
Гуманитарка для школ: Харьковщина получила 20 тонн канцтоваров из Франции

Харьковщина получила партию «нестандартной» гуманитарной помощи.

Канцтовары передали при поддержке Ассоциации «Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина» «Aide Médicale et Caritative France-Ukraine».

«Французские партнеры предоставили 20 тонн канцтоваров и всего необходимого для обеспечения учебного процесса в регионе. ВОО «Всеукраинский совет реанимации» и компании «Geodis France» и «Санагро Украина» предоставили административную и логистическую поддержку для поступления помощи из Франции в Харьков», — сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.

В Харьковскую область передали 20 тонн канцтоваров из Франции

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Гуманитарку обещают передать в громады региона.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 21:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина получила партию «нестандартной» гуманитарной помощи".