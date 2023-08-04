Гуманитарка для школ: Харьковщина получила 20 тонн канцтоваров из Франции
Харьковщина получила партию «нестандартной» гуманитарной помощи.
Канцтовары передали при поддержке Ассоциации «Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина» «Aide Médicale et Caritative France-Ukraine».
«Французские партнеры предоставили 20 тонн канцтоваров и всего необходимого для обеспечения учебного процесса в регионе. ВОО «Всеукраинский совет реанимации» и компании «Geodis France» и «Санагро Украина» предоставили административную и логистическую поддержку для поступления помощи из Франции в Харьков», — сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.
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Гуманитарку обещают передать в громады региона.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 21:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина получила партию «нестандартной» гуманитарной помощи".