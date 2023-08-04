Гуманитарка для школ: Харьковщина получила 20 тонн канцтоваров из Франции

Харьковщина получила партию «нестандартной» гуманитарной помощи.

Канцтовары передали при поддержке Ассоциации «Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина» «Aide Médicale et Caritative France-Ukraine».

«Французские партнеры предоставили 20 тонн канцтоваров и всего необходимого для обеспечения учебного процесса в регионе. ВОО «Всеукраинский совет реанимации» и компании «Geodis France» и «Санагро Украина» предоставили административную и логистическую поддержку для поступления помощи из Франции в Харьков», — сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.

Гуманитарку обещают передать в громады региона.