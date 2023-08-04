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Гуманітарка для шкіл: Харківщина отримала 20 тонн канцтоварів із Франції

Суспільство 21:52   04.08.2023
Оксана Горун
Гуманітарка для шкіл: Харківщина отримала 20 тонн канцтоварів із Франції

Харківщина отримала партію “нестандартної” гуманітарної допомоги.

Канцтовари передали за підтримки Асоціації “Медична та благодійна допомога Франція-Україна” “Aide Médicale et Caritative France-Ukraine”.

“Французькі партнери надали 20 тонн канцтоварів та всього необхідного для забезпечення навчального процесу у регіоні. ВГО “Всеукраїнська рада реанімації” та компанії “Geodis France” та “Санагро Україна” надали адміністративну та логістичну підтримку для надходження допомоги з Франції до Харкова”, – повідомила пресслужба Харківської облради.

На Харківщину передали 20 тонн канцтоварів із Франції

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Гуманітарку обіцяють передати до громад регіону.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 21:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина отримала партію “нестандартної” гуманітарної допомоги".