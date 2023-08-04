Гуманітарка для шкіл: Харківщина отримала 20 тонн канцтоварів із Франції
Харківщина отримала партію “нестандартної” гуманітарної допомоги.
Канцтовари передали за підтримки Асоціації “Медична та благодійна допомога Франція-Україна” “Aide Médicale et Caritative France-Ukraine”.
“Французькі партнери надали 20 тонн канцтоварів та всього необхідного для забезпечення навчального процесу у регіоні. ВГО “Всеукраїнська рада реанімації” та компанії “Geodis France” та “Санагро Україна” надали адміністративну та логістичну підтримку для надходження допомоги з Франції до Харкова”, – повідомила пресслужба Харківської облради.
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Гуманітарку обіцяють передати до громад регіону.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 21:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина отримала партію “нестандартної” гуманітарної допомоги".