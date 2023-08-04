Гуманітарка для шкіл: Харківщина отримала 20 тонн канцтоварів із Франції

Харківщина отримала партію “нестандартної” гуманітарної допомоги.

Канцтовари передали за підтримки Асоціації “Медична та благодійна допомога Франція-Україна” “Aide Médicale et Caritative France-Ukraine”.

“Французькі партнери надали 20 тонн канцтоварів та всього необхідного для забезпечення навчального процесу у регіоні. ВГО “Всеукраїнська рада реанімації” та компанії “Geodis France” та “Санагро Україна” надали адміністративну та логістичну підтримку для надходження допомоги з Франції до Харкова”, – повідомила пресслужба Харківської облради.

Гуманітарку обіцяють передати до громад регіону.