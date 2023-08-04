В Основянском водоеме в Харькове запретили купаться: что нашли в воде
Санврачи обнаружили в Основянском водоеме патогенный холерный вибрион.
«В текущем году уже исследовано 176 проб воды на наличие возбудителя холеры, у которых патогенный холерный вибрион не обнаруживался. В августе при исследовании воды из Основянского водоема (г. Харьков) выделена культура патогенного холерного вибриона», — сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
В связи с этим отдыхать, купаться, ловить рыбу, забирать воду из Основянского водоема санврачи категорически запрещают.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 14:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Санврачи обнаружили в Основянском водоеме патогенный холерный вибрион.".