В Основянском водоеме в Харькове запретили купаться: что нашли в воде

Санврачи обнаружили в Основянском водоеме патогенный холерный вибрион.

«В текущем году уже исследовано 176 проб воды на наличие возбудителя холеры, у которых патогенный холерный вибрион не обнаруживался. В августе при исследовании воды из Основянского водоема (г. Харьков) выделена культура патогенного холерного вибриона», — сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

В связи с этим отдыхать, купаться, ловить рыбу, забирать воду из Основянского водоема санврачи категорически запрещают.

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