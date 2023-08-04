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Еще два пляжа в Безлюдовке официально открыли для купания

Общество 11:18   04.08.2023
Елена Нагорная
Еще два пляжа в Безлюдовке официально открыли для купания Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

В поселке Безлюдовка Харьковской области признали пригодными для купания еще два пляжа — «КАРАТ-777» и ФЛП «Чайка». Оба находятся на улице Нагорной.

Субъекты хозяйствования предоставили все необходимые документы и выполнили все требования в части соблюдения санитарного законодательства, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Члены комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поссовета приняли решение об открытии указанных пляжей.

Напомним, 7 июля сообщалось, что в поселке Безлюдовка из всех пляжей, которые планировали подготовить к купальному сезону этим летом, соответствует санитарным требованиям только один.

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 11:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Безлюдовка Харьковской области признали пригодными для купания еще два пляжа — «КАРАТ-777» и ФЛП «Чайка». Оба находятся на улице Нагорной.".