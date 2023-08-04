Еще два пляжа в Безлюдовке официально открыли для купания

В поселке Безлюдовка Харьковской области признали пригодными для купания еще два пляжа — «КАРАТ-777» и ФЛП «Чайка». Оба находятся на улице Нагорной.

Субъекты хозяйствования предоставили все необходимые документы и выполнили все требования в части соблюдения санитарного законодательства, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Члены комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поссовета приняли решение об открытии указанных пляжей.

Напомним, 7 июля сообщалось, что в поселке Безлюдовка из всех пляжей, которые планировали подготовить к купальному сезону этим летом, соответствует санитарным требованиям только один.

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