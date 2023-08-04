Ще два пляжі в Безлюдівці офіційно відкрили для купання
У селищі Безлюдівка Харківської області визнали придатними для купання ще два пляжі – “КАРАТ-777” та ФОП “Чайка”. Обидва знаходяться на вулиці Нагірній.
Суб’єкти господарювання надали всі необхідні документи та виконали всі вимоги щодо дотримання санітарного законодавства, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
Члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій селищної ради ухвалили рішення про відкриття вказаних пляжів.
Нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що у Безлюдівці зі всіх пляжів, які планували підготувати до купального сезону цього літа, відповідає санітарним вимогам лише один – “Kosa Beach”.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 11:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Безлюдівка Харківської області визнали придатними для купання ще два пляжі – “КАРАТ-777” та ФОП “Чайка”. Обидва знаходяться на вулиці Нагірній.".