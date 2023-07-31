Під Харковом офіційно відкрили пляж для купання
Позитивний висновок фахівців отримав пляж на території санаторію “Роща” у селищі Пісочин Харківського району.
Членам комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Пісочинської селищної ради, яка обстежувала пляж, надали всі необхідні документи та підтвердили дотримання санітарного законодавства, повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
Перевіряльники ухвалили рішення про відкриття даного пляжу для купання.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 18:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Позитивний висновок фахівців отримав пляж на території санаторію “Роща” у селищі Пісочин Харківського району.".