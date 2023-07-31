Live
  • Пн 31.07.2023
    • Харьков
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

Под Харьковом официально открыли пляж для купания

Общество 18:18   31.07.2023
Елена Нагорная
Под Харьковом официально открыли пляж для купания

Положительное заключение специалистов получил пляж на территории санатория «Роща» в поселке Песочин Харьковского района.

Членам комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Песочинского поселкового совета, которая обследовала пляж, предоставили все необходимые документы и подтвердили соблюдение санитарного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Проверяющие приняли решение об открытии данного пляжа для купания.

Читайте также: В реке в поселке Зачепиловка не рекомендуют купаться из-за кишечной палочки

Автор: Елена Нагорная
Популярно
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
31.07.2023, 09:47
На Купянском направлении у врага что-то начало «не складываться» — Машовец
На Купянском направлении у врага что-то начало «не складываться» — Машовец
31.07.2023, 10:16
На Харьковщине объявили штормовое предупреждение: 1 августа ожидаются грозы
На Харьковщине объявили штормовое предупреждение: 1 августа ожидаются грозы
31.07.2023, 14:14
Корректировщик удара по вузу и дому в Харькове может сесть пожизненно
Корректировщик удара по вузу и дому в Харькове может сесть пожизненно
31.07.2023, 11:22
В Харькове от ракетного удара пострадал 61-летний охранник (фото с места)
В Харькове от ракетного удара пострадал 61-летний охранник (фото с места)
31.07.2023, 08:26
Под Харьковом официально открыли пляж для купания
Под Харьковом официально открыли пляж для купания
31.07.2023, 18:18

Новости по теме:

09:00
Ради офлайна: укрытия с нуля по 42 млн грн будут строить под Харьковом (сюжет)
11:17
В реке в поселке Зачепиловка не рекомендуют купаться из-за кишечной палочки
18:35
Под Харьковом забрали ребенка у горе-матери, которая злоупотребляет спиртным
16:10
Офлайн на Харьковщине готовятся ввести в трех районах, о Харькове — ни слова
11:16
В Харькове нашли еще один опасный пляж: в воде обнаружили сальмонеллу

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Под Харьковом официально открыли пляж для купания»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 18:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Положительное заключение специалистов получил пляж на территории санатория «Роща» в поселке Песочин Харьковского района.".