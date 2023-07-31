Под Харьковом официально открыли пляж для купания
Положительное заключение специалистов получил пляж на территории санатория «Роща» в поселке Песочин Харьковского района.
Членам комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Песочинского поселкового совета, которая обследовала пляж, предоставили все необходимые документы и подтвердили соблюдение санитарного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Проверяющие приняли решение об открытии данного пляжа для купания.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 18:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Положительное заключение специалистов получил пляж на территории санатория «Роща» в поселке Песочин Харьковского района.".