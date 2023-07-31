Под Харьковом официально открыли пляж для купания

Положительное заключение специалистов получил пляж на территории санатория «Роща» в поселке Песочин Харьковского района.

Членам комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Песочинского поселкового совета, которая обследовала пляж, предоставили все необходимые документы и подтвердили соблюдение санитарного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Проверяющие приняли решение об открытии данного пляжа для купания.