В Основ’янському водоймищі у Харкові заборонили купатися: що знайшли у воді

Санлікарі виявили в Основ’янському водоймищі патогенний холерний вібріон.

«У поточному році вже досліджено 176 проб води на наявність збудника холери, в яких патогенний холерний вібріон не виявлявся. У серпні при дослідженні води з Основ’янського водоймища (м. Харків) виділено культуру патогенного холерного вібріона», – повідомили у ГУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

У зв’язку з цим відпочивати, купатися, ловити рибу, забирати воду з Основ’янського водоймища санлікарі категорично забороняють.

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