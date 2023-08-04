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В Основ’янському водоймищі у Харкові заборонили купатися: що знайшли у воді

Суспільство 14:26   04.08.2023
Вікторія Яковенко
В Основ’янському водоймищі у Харкові заборонили купатися: що знайшли у воді

Санлікарі виявили в Основ’янському водоймищі патогенний холерний вібріон.

«У поточному році вже досліджено 176 проб води на наявність збудника холери, в яких патогенний холерний вібріон не виявлявся. У серпні при дослідженні води з Основ’янського водоймища (м. Харків) виділено культуру патогенного холерного вібріона», – повідомили у ГУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

У зв’язку з цим відпочивати, купатися, ловити рибу, забирати воду з Основ’янського водоймища санлікарі категорично забороняють.

Читайте також: Ще два пляжі в Безлюдівці офіційно відкрили для купання

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Санлікарі виявили в Основ’янському водоймищі патогенний холерний вібріон.".