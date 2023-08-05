Российские войска активизировались на Купянском направлении: данные ISW

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке информирует о продолжающихся попытках оккупантов добиться продвижения на Купянском направлении.

«Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска активизировали наступательные действия на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях и что украинские силы отразили все российские атаки на этих направлениях», — сообщили в ISW.

При этом российские источники — как Минобороны, так и так называемые «военкоры» продолжают заявлять о неких успехах на Купянском направлении. Так, один из «военкоров» 4 августа сообщал о продвижении оккупантов в районе Новоселовского по трассе Сватово-Купянск. А второй — что захватчики движутся к северу от Купянска и в сторону Оскола.

Ранее аналитики ISW неоднократно отмечали, что российские источники могут намеренно преувеличивать заявления об успехах на Купянском направлении, чтобы отвлечь внимание от украинских контрнаступлений в других местах фронта.