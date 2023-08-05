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Российские войска активизировались на Купянском направлении: данные ISW

Мир 08:01   05.08.2023
Оксана Горун
Российские войска активизировались на Купянском направлении: данные ISW Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке информирует о продолжающихся попытках оккупантов добиться продвижения на Купянском направлении.

«Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска активизировали наступательные действия на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях и что украинские силы отразили все российские атаки на этих направлениях», — сообщили в ISW.

При этом российские источники — как Минобороны, так и так называемые «военкоры» продолжают заявлять о неких успехах на Купянском направлении. Так, один из «военкоров» 4 августа сообщал о продвижении оккупантов в районе Новоселовского по трассе Сватово-Купянск. А второй — что захватчики движутся к северу от Купянска и в сторону Оскола.

Читайте также: «Вернуть утраченные территории» — Маляр о целях РФ на Купянском направлении

Ранее аналитики ISW  неоднократно отмечали, что российские источники могут намеренно преувеличивать заявления об успехах на Купянском направлении, чтобы отвлечь внимание от украинских контрнаступлений в других местах фронта.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 08:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке информирует о продолжающихся попытках оккупантов добиться продвижения на Купянском направлении".