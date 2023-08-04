«Вернуть утраченные территории» — Маляр о целях РФ на Купянском направлении

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 4 августа сообщила, что на Купянском направлении идут тяжелые бои. Количество вражеских обстрелов на этом участке фронта увеличилось.

«Наши войска вчера и сегодня отражают вражеские атаки на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях. Цель врага – оттянуть на эти направления наши силы по направлению наступления и прорвать нашу оборону. Кроме того, на Купянском направлении враг поставил своей целью возвращение утраченных осенью прошлого года территорий», — написала Маляр в телеграмме.

Она отметила, что для врага эпицентром боевых действий остается восточный фронт.

«Враг считает, что нанеся удар по Востоку они смогут в целом переломить ситуацию на фронте. Поэтому самые большие усилия сейчас прилагают именно на Востоке», – подчеркнула Маляр.