«Вернуть утраченные территории» — Маляр о целях РФ на Купянском направлении
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 4 августа сообщила, что на Купянском направлении идут тяжелые бои. Количество вражеских обстрелов на этом участке фронта увеличилось.
«Наши войска вчера и сегодня отражают вражеские атаки на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях. Цель врага – оттянуть на эти направления наши силы по направлению наступления и прорвать нашу оборону. Кроме того, на Купянском направлении враг поставил своей целью возвращение утраченных осенью прошлого года территорий», — написала Маляр в телеграмме.
Она отметила, что для врага эпицентром боевых действий остается восточный фронт.
«Враг считает, что нанеся удар по Востоку они смогут в целом переломить ситуацию на фронте. Поэтому самые большие усилия сейчас прилагают именно на Востоке», – подчеркнула Маляр.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 15:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 4 августа сообщила, что на Купянском направлении идут тяжелые бои. Количество вражеских обстрелов на этом участке фронта увеличилось.".