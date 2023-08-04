«Повернути втрачені території» – Маляр про цілі РФ на Куп’янському напрямку
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 4 серпня повідомила, що на Куп’янському напрямку йдуть важкі бої. Кількість ворожих обстрілів на цій ділянці фронту збільшилася.
«Наші війська вчора і сьогодні весь відбивають ворожі атаки на Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Мета ворога відтягнути на ці напрямки наші сили з напрямку наступу та прорвати нашу оборону. Крім того на Куп‘янському напрямку ворог поставив собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій», – написала Маляр у телеграмі.
Вона зазначила, що для ворога епіцентром бойових дій залишається східний фронт.
«Ворог вважає, що завдавши удар по Сходу вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті. Тому найбільші зусилля зараз докладають саме на Сході», – підкреслила Маляр.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 15:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 4 серпня повідомила, що на Куп’янському напрямку йдуть важкі бої. Кількість ворожих обстрілів на цій ділянці фронту збільшилася.".