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Ворог просунувся біля селища на Луганщині поблизу кордону з Харківщиною – ISW

Політика 08:08   04.08.2023
Олена Нагорна
Ворог просунувся біля селища на Луганщині поблизу кордону з Харківщиною – ISW

На лінії Куп’янськ-Сватове російські війська продовжили наступальні операції і 3 серпня просунулися до шосе N26 у південній частині селища Новоселівське Луганської області, пише Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на опубліковані 2 серпня кадри геолокації.

“Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська незначно просунулися поблизу сіл Вільшана та Первомайське Куп’янського району Харківської області й Куземівки Луганської області. Російське джерело стверджувало, що 2 серпня російські війська просунулися в районі села Лиман Перший Куп’янського району, хоча візуальних підтверджень широкої російської присутності на західному березі річки Оскіл ISW не спостерігав”, – йдеться у публікації.

ISW пише, що українські війська 3 серпня проводили обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове, але не просунулися. При цьому мають просування у районі міста Кремінна Луганської області.

“На опублікованих 3 серпня кадрах геолокації видно, що українські сили просувалися на захід від селища Діброва Луганської області”, – додають аналітики.

Напередодні молодший сержант роти ударних БпЛА та артилерійської розвідки 92-ї ОМБр Олесь Маляревич повідомляв, що на Куп’янському напрямку українські захисники перебувають в активній обороні.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 08:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На лінії Куп’янськ-Сватове російські війська продовжили наступальні операції і 3 серпня просунулися до шосе N26 у південній частині селища Новоселівське Луганської області, пише Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на опубліковані 2 серпня кадри геолокації.".