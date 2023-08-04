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Армия РФ продвинулась у поселка на Луганщине близ границы с Харьковщиной — ISW

Политика 08:08   04.08.2023
Елена Нагорная
Армия РФ продвинулась у поселка на Луганщине близ границы с Харьковщиной — ISW

На линии Купянск-Сватово российские войска продолжили наступательные операции и 3 августа продвинулись до шоссе N26 в южной части поселка Новоселовское Луганской области, пишет Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на опубликованные 2 августа кадры геолокации.

«Министерство обороны России заявило, что российские войска незначительно продвинулись вблизи сел Ольшана и Первомайское Купянского района Харьковской области и Куземовки Луганской области. Российский источник утверждал, что 2 августа российские войска продвинулись в районе села Лиман Первый Купянского района, хотя визуальных подтверждений обширного российского присутствия на западном берегу реки Оскол ISW не наблюдал», — говорится в публикации.

ISW пишет, что украинские войска 3 августа вследствие ограниченных наступательных действий на линии Купянск – Сватово не продвинулись. При этом имеют продвижение в районе города Кременная Луганской области.

“На опубликованных 3 августа кадрах геолокации видно, что украинские силы продвигались западнее поселка Диброва Луганской области”, — добавляют аналитики.

Накануне младший сержант роты ударных БпЛА и артиллерийской разведки 92-й ОМБр Олесь Маляревич сообщал, что на Купянском направлении украинские защитники находятся в активной обороне.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 08:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На линии Купянск-Сватово российские войска продолжили наступательные операции и 3 августа продвинулись до шоссе N26 в южной части поселка Новоселовское Луганской области, пишет Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на опубликованные 2 августа кадры геолокации.".