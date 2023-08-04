Армия РФ продвинулась у поселка на Луганщине близ границы с Харьковщиной — ISW
На линии Купянск-Сватово российские войска продолжили наступательные операции и 3 августа продвинулись до шоссе N26 в южной части поселка Новоселовское Луганской области, пишет Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на опубликованные 2 августа кадры геолокации.
«Министерство обороны России заявило, что российские войска незначительно продвинулись вблизи сел Ольшана и Первомайское Купянского района Харьковской области и Куземовки Луганской области. Российский источник утверждал, что 2 августа российские войска продвинулись в районе села Лиман Первый Купянского района, хотя визуальных подтверждений обширного российского присутствия на западном берегу реки Оскол ISW не наблюдал», — говорится в публикации.
ISW пишет, что украинские войска 3 августа вследствие ограниченных наступательных действий на линии Купянск – Сватово не продвинулись. При этом имеют продвижение в районе города Кременная Луганской области.
“На опубликованных 3 августа кадрах геолокации видно, что украинские силы продвигались западнее поселка Диброва Луганской области”, — добавляют аналитики.
Накануне младший сержант роты ударных БпЛА и артиллерийской разведки 92-й ОМБр Олесь Маляревич сообщал, что на Купянском направлении украинские защитники находятся в активной обороне.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ продвинулась у поселка на Луганщине близ границы с Харьковщиной — ISW»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 08:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На линии Купянск-Сватово российские войска продолжили наступательные операции и 3 августа продвинулись до шоссе N26 в южной части поселка Новоселовское Луганской области, пишет Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на опубликованные 2 августа кадры геолокации.".