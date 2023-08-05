Російські війська активізувалися на Куп’янському напрямку: дані ISW

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні інформує про спроби окупантів, що продовжуються, домогтися просування на Куп’янському напрямку.

“Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська активізували наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Сватівському напрямах і що українські сили відбили всі російські атаки на цих напрямках”, – повідомили в ISW.

При цьому російські джерела – як Міноборони, так і так звані “військкори” продовжують заявляти про успіхи на Куп’янському напрямку. Так, один із “військкорів” 4 серпня повідомляв про просування окупантів у районі Новоселівського трасою Сватове-Куп’янськ. А другий – що загарбники рухаються на північ від Куп’янська та у бік Осколу.

Раніше аналітики ISW неодноразово зазначали, що російські джерела можуть навмисно перебільшувати заяви про успіхи на Куп’янському напрямку, щоб відвернути увагу від українських контрнаступів в інших місцях фронту.