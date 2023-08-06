Авиаудары нанесли россияне по 5 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки враг нанес 20 ракетных ударов. 12 ракет «Калибр» уничтожили зенитчики и авиация Воздушных Сил. Кроме того, враг нанес 62 авиационных удара. В частности применил 4 ударных дрона типа «Shahed» — все уничтожены. Также оккупанты совершили 68 обстрелов с РСЗО.

На Слобожанском направлении враг нанес авиационные удары в районах Одноробовка, Стрелечье, Гатище Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Караичного, Бударок и Землянки в Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины успешно отразили атаки противника в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области.

Враг нанес авиационные удары возле Кисловки и Крахмального.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и Берестово Харьковской области.