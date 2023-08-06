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Авіаударів завдали росіяни по 5 населеним пунктах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 07:44   06.08.2023
Оксана Якушко
Авіаударів завдали росіяни по 5 населеним пунктах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби ворог завдав 20 ракетних ударів. 12 ракет “Калібр” знищили зенітчики та авіація Повітряних Сил. Крім того, ворог завдав  62 авіаційних удари. Зокрема застосував 4 ударних дрони типу “Shahed” – усі знищені. Також окупанти здійснили 68 обстрілів з РСЗВ.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Одноробівка, Стрілеча, Гатище Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Караїчне, Бударки і Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області.

Ворог завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Крохмального.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове Харківської області.

Читайте також: По Харківщині завдали авіаудару. Генштаб повідомив про обстріли за добу

Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.".