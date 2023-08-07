Упала и получила перелом руки: на Харьковщине разыскали пожилую женщину
В Харьковской области спасли пожилую женщину, которая потерялась в лесу.
К правоохранителям вечером 6 августа обратилась дочь и сообщила, что ее 82-летняя мать потерялась в окрестностях села Левковка Чугуевского района и не вернулась домой, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Женщину нашли в 8:00 7 августа без сознания в яру в лесополосе вблизи поселка Лазуковка, добавили полицейские.
«Во время скитаний пенсионерка упала и получила открытый перелом руки. Женщину направили в медицинское учреждение города Харьков», — отметили правоохранители.
Читайте также: Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Упала и получила перелом руки: на Харьковщине разыскали пожилую женщину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 16:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области спасли пожилую женщину, которая потерялась в лесу.".