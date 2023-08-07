Упала и получила перелом руки: на Харьковщине разыскали пожилую женщину

В Харьковской области спасли пожилую женщину, которая потерялась в лесу.

К правоохранителям вечером 6 августа обратилась дочь и сообщила, что ее 82-летняя мать потерялась в окрестностях села Левковка Чугуевского района и не вернулась домой, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщину нашли в 8:00 7 августа без сознания в яру в лесополосе вблизи поселка Лазуковка, добавили полицейские.

«Во время скитаний пенсионерка упала и получила открытый перелом руки. Женщину направили в медицинское учреждение города Харьков», — отметили правоохранители.