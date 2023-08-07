Live
  • Пн 07.08.2023
    • Харьков
  •   +35°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Упала и получила перелом руки: на Харьковщине разыскали пожилую женщину

Общество 16:57   07.08.2023
Виктория Яковенко
Упала и получила перелом руки: на Харьковщине разыскали пожилую женщину

В Харьковской области спасли пожилую женщину, которая потерялась в лесу.

К правоохранителям вечером 6 августа обратилась дочь и сообщила, что ее 82-летняя мать потерялась в окрестностях села Левковка Чугуевского района и не вернулась домой, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщину нашли в 8:00 7 августа без сознания в яру в лесополосе вблизи поселка Лазуковка, добавили полицейские.

«Во время скитаний пенсионерка упала и получила открытый перелом руки. Женщину направили в медицинское учреждение города Харьков», — отметили правоохранители.

Читайте также: Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
07.08.2023, 13:36
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине
07.08.2023, 07:17
«Кардинальные меры принимать» – эксперт о том, как защитить Харьков от С-300
«Кардинальные меры принимать» – эксперт о том, как защитить Харьков от С-300
07.08.2023, 12:53
Маляр назвала Купянское направление самим «жарким» за минувшую неделю
Маляр назвала Купянское направление самим «жарким» за минувшую неделю
07.08.2023, 10:20
«Харьковчане подождут» — Ткач выяснил, где плавает яхта Ярославского
«Харьковчане подождут» — Ткач выяснил, где плавает яхта Ярославского
07.08.2023, 13:21
В Харькове железнодорожник сообщал в РФ о маршрутах эшелонов с техникой ВСУ
В Харькове железнодорожник сообщал в РФ о маршрутах эшелонов с техникой ВСУ
07.08.2023, 12:00

Новости по теме:

14:53
В прокуратуре показали последствия утренних обстрелов Купянщины (фото)
14:04
На Купянщине количество пожаров из-за обстрелов увеличилось вдвое – ГСЧС
10:34
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
20:30
Начальница «секретки» полиции на Харьковщине пошла работать на РФ
19:40
Харьковчан обманывал мошенник, представлявшийся врачом: ищут жертв

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Упала и получила перелом руки: на Харьковщине разыскали пожилую женщину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 16:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области спасли пожилую женщину, которая потерялась в лесу.".