Впала й отримала перелом руки: на Харківщині розшукали літню жінку
В Харківській області врятували літню жінку, яка загубилася в лісі.
До правоохоронців ввечері 6 серпня звернулася донька й повідомила, що її 82-річна мати загубилася на околицях села Левківка Чугуївського району і не повернулась додому, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Жінку знайшли о 8:00 7 серпня непритомною в ярку в лісосмузі поблизу селища Лазуківка, додали поліцейські.
«Під час блукань пенсіонерка впала і отримала відкритий перелом руки. Жінку направили до медичного закладу міста Харків», – зазначили правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 16:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області врятували літню жінку, яка загубилася в лісі.".