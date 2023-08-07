Live
  • Пн 07.08.2023
    • Харків
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Впала й отримала перелом руки: на Харківщині розшукали літню жінку

Суспільство 16:57   07.08.2023
Вікторія Яковенко
Впала й отримала перелом руки: на Харківщині розшукали літню жінку

В Харківській області врятували літню жінку, яка загубилася в лісі.

До правоохоронців ввечері 6 серпня звернулася донька й повідомила, що її 82-річна мати загубилася на околицях села Левківка Чугуївського району і не повернулась додому, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Жінку знайшли о 8:00 7 серпня непритомною в ярку в лісосмузі поблизу селища Лазуківка, додали поліцейські.

«Під час блукань пенсіонерка впала і отримала відкритий перелом руки. Жінку направили до медичного закладу міста Харків», – зазначили правоохоронці.

Читайте також: Пішла до басейну та перестала брати слухавку: в Харкові знайшли неповнолітню

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Впала й отримала перелом руки: на Харківщині розшукали літню жінку
Впала й отримала перелом руки: на Харківщині розшукали літню жінку
07.08.2023, 16:57
Військові оглядачі натякають на успіхи ЗСУ на півдні України
Військові оглядачі натякають на успіхи ЗСУ на півдні України
05.08.2023, 20:02
64-річний чоловік отримав поранення через обстріл села на Куп’янщині
64-річний чоловік отримав поранення через обстріл села на Куп’янщині
07.08.2023, 16:22
На Харківщині потонув іноземець, ще одну людину шукають – ДСНС про НП на воді
На Харківщині потонув іноземець, ще одну людину шукають – ДСНС про НП на воді
07.08.2023, 15:41
«Кардинальні заходи вживати» – експерт про те, як захистити Харків від С-300
«Кардинальні заходи вживати» – експерт про те, як захистити Харків від С-300
07.08.2023, 12:53
У прокуратурі показали наслідки ранкового обстрілу Куп’янщини (фото)
У прокуратурі показали наслідки ранкового обстрілу Куп’янщини (фото)
07.08.2023, 14:53

Новини за темою:

14:53
У прокуратурі показали наслідки ранкового обстрілу Куп’янщини (фото)
14:04
На Куп’янщині кількість пожеж через обстріли збільшилася вдвічі – ДСНС
10:34
Пішла до басейну та перестала брати слухавку: в Харкові знайшли неповнолітню
20:30
Начальниця “секретки” поліції на Харківщині пішла працювати на РФ
19:40
Харків’ян обманював шахрай, який представлявся лікарем: шукають жертв

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Впала й отримала перелом руки: на Харківщині розшукали літню жінку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 16:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області врятували літню жінку, яка загубилася в лісі.".