Впала й отримала перелом руки: на Харківщині розшукали літню жінку

В Харківській області врятували літню жінку, яка загубилася в лісі.

До правоохоронців ввечері 6 серпня звернулася донька й повідомила, що її 82-річна мати загубилася на околицях села Левківка Чугуївського району і не повернулась додому, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Жінку знайшли о 8:00 7 серпня непритомною в ярку в лісосмузі поблизу селища Лазуківка, додали поліцейські.

«Під час блукань пенсіонерка впала і отримала відкритий перелом руки. Жінку направили до медичного закладу міста Харків», – зазначили правоохоронці.