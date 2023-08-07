Пішла до басейну та перестала брати слухавку: в Харкові знайшли неповнолітню
В Харкові поліціянти повернули додому 13-річну дівчину, яка припинила відповідати на телефонні дзвінки матері.
“Дівчина разом з подругою пішли на відпочинок до басейну. Ввечері вона зателефонувала матері та повідомила що їде додому, однак не повернулась та на телефонні дзвінки не відповідала. Працівники сектору ювенальної превенції встановили місцезнаходження зниклої. З’ясувалося, що дівчина не змогла повернутись додому вчасно та залишилась на ніч у знайомих”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Дівчину поліціянти повернули матері зранку 7 серпня.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 10:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові поліціянти повернули додому 13-річну дівчину, яка припинила відповідати на телефонні дзвінки матері".