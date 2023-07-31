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Гуляли допізна. Двох дівчат, які зникли на Харківщині, розшукала поліція

Події 16:47   31.07.2023
Оксана Якушко
Гуляли допізна. Двох дівчат, які зникли на Харківщині, розшукала поліція

Правоохоронці знайшли 10-річну та 16-річну дівчаток, які зникли у вихідні на Чугуївщині, повідомила поліція Харківської області.

29 липня о півночі до поліції прийшла мешканка села Таранівки Чугуївського району та повідомила, що зникла її 16-річна донька. Працівники підрозділу швидко розшукали школярку. Вона весь час гуляла з друзями у селі.

30 липня о 19:29 у селищі Слобожанське Чугуївського району чоловік повідомив про зникнення 10-річної доньки. Правоохоронці зайшли зниклу на одній із вулиць селища. Батьків притягнули до адміністративної відповідальності.

Щодо дітей жодних протиправних дій не скоєно. Після профілактичної бесіди правоохоронці передали дівчат батькам.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 16:47;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці знайшли 10-річну та 16-річну дівчаток, які зникли у вихідні на Чугуївщині, повідомила поліція Харківської області.".