Гуляли допізна. Двох дівчат, які зникли на Харківщині, розшукала поліція
Правоохоронці знайшли 10-річну та 16-річну дівчаток, які зникли у вихідні на Чугуївщині, повідомила поліція Харківської області.
29 липня о півночі до поліції прийшла мешканка села Таранівки Чугуївського району та повідомила, що зникла її 16-річна донька. Працівники підрозділу швидко розшукали школярку. Вона весь час гуляла з друзями у селі.
30 липня о 19:29 у селищі Слобожанське Чугуївського району чоловік повідомив про зникнення 10-річної доньки. Правоохоронці зайшли зниклу на одній із вулиць селища. Батьків притягнули до адміністративної відповідальності.
Щодо дітей жодних протиправних дій не скоєно. Після профілактичної бесіди правоохоронці передали дівчат батькам.
Читайте також: Посварилася з батьками. Поліцейські знайшли юну утікачку на ринку «Барабашово
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Гуляли допізна. Двох дівчат, які зникли на Харківщині, розшукала поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 16:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці знайшли 10-річну та 16-річну дівчаток, які зникли у вихідні на Чугуївщині, повідомила поліція Харківської області.".