Гуляли допоздна. Двух девочек, пропавших на Харьковщине, разыскала полиция

Правоохранители нашли 10-летнюю и 16-летнюю девочек, пропавших в выходные на Чугуевщине, сообщила полиция Харьковской области.

29 июля в полночь в полицию пришла жительница села Тарановка Чугуевского района и сообщила, что исчезла ее 16-летняя дочь. Работники подразделения установили место нахождения школьницы. Она все время гуляла с друзьями в селе.

30 июля в 19:29 житель поселка Слобожанское Чугуевского района заявил, что пропала его 10-летняя дочь. Правоохранители прочесали поселок и нашли пропавшую на одной из улиц. Родителей привлекли к административной ответственности.

Относительно детей никаких противоправных действий не совершили. После профилактической беседы правоохранители передали девочек родителям.