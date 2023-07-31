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Гуляли допоздна. Двух девочек, пропавших на Харьковщине, разыскала полиция

Происшествия 16:47   31.07.2023
Оксана Якушко
Гуляли допоздна. Двух девочек, пропавших на Харьковщине, разыскала полиция

Правоохранители нашли 10-летнюю и 16-летнюю девочек, пропавших в выходные на Чугуевщине, сообщила полиция Харьковской области.

29 июля в полночь в полицию пришла жительница села Тарановка Чугуевского района и сообщила, что исчезла ее 16-летняя дочь. Работники подразделения установили место нахождения школьницы. Она все время гуляла с друзьями в селе.

30 июля в 19:29 житель поселка Слобожанское Чугуевского района заявил, что пропала его 10-летняя дочь. Правоохранители прочесали поселок и нашли пропавшую на одной из улиц. Родителей привлекли к административной ответственности.

Относительно детей никаких противоправных действий не совершили. После профилактической беседы правоохранители передали девочек родителям.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 16:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители нашли 10-летнюю и 16-летнюю девочек, пропавших в выходные на Чугуевщине, сообщила полиция Харьковской области.".