Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю

В Харькове полицейские вернули домой 13-летнюю девушку, которая перестала отвечать на телефонные звонки матери.

«Девушка вместе с подругой ушли на отдых в бассейн. Вечером она позвонила матери и сообщила, что едет домой, однако не вернулась и на телефонные звонки не отвечала. Работники сектора ювенальной превенции установили местонахождение пропавшей. Выяснилось, что девушка не смогла вернуться домой вовремя и осталась на ночь у знакомых», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Девушку полицейские вернули матери утром 7 августа.