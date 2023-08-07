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Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю

Происшествия 10:34   07.08.2023
Оксана Горун
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю

В Харькове полицейские вернули домой 13-летнюю девушку, которая перестала отвечать на телефонные звонки матери.

«Девушка вместе с подругой ушли на отдых в бассейн. Вечером она позвонила матери и сообщила, что едет домой, однако не вернулась и на телефонные звонки не отвечала. Работники сектора ювенальной превенции установили местонахождение пропавшей. Выяснилось, что девушка не смогла вернуться домой вовремя и осталась на ночь у знакомых», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Девушку полицейские вернули матери утром 7 августа.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 10:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские вернули домой 13-летнюю девушку, которая перестала отвечать на телефонные звонки матери".