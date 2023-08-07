Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
В Харькове полицейские вернули домой 13-летнюю девушку, которая перестала отвечать на телефонные звонки матери.
«Девушка вместе с подругой ушли на отдых в бассейн. Вечером она позвонила матери и сообщила, что едет домой, однако не вернулась и на телефонные звонки не отвечала. Работники сектора ювенальной превенции установили местонахождение пропавшей. Выяснилось, что девушка не смогла вернуться домой вовремя и осталась на ночь у знакомых», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Девушку полицейские вернули матери утром 7 августа.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 10:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские вернули домой 13-летнюю девушку, которая перестала отвечать на телефонные звонки матери".