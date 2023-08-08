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Корректировала ракетные удары РФ по Харькову: предательницу посадили на 15 лет

Общество 14:57   08.08.2023
Виктория Яковенко
Корректировала ракетные удары РФ по Харькову: предательницу посадили на 15 лет Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове осудили 54-летнюю женщину, которая передавала РФ информацию о расположении Сил обороны, а также корректировала ракетные удары по городу.

«Женщина, находясь в Харькове во время полномасштабного вторжения РФ, начала общаться через Телеграм с двумя представителями страны-агрессора. Один из них – военнослужащий ВС РФ, другой – боевик так называемой «ДНР». Предательница передавала российским кураторам необходимую информацию по Харькову, а именно о местах дислокации ВСУ, расположении украинской военной техники и предоставляла сведения о пунктах выдачи гуманитарной помощи», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Кроме того, женщина отсылала оккупантам видео разрушений, вызванных обстрелами, для дальнейшей корректировки их огня. В суде предательница вину не признала и назвала все доводы правоохранителей «дезинформацией».

10 марта суд вынес обвинительный приговор. Однако сторона защиты подала апелляцию.

Но Харьковский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции. Женщина проведет за решеткой 15 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 14:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове осудили 54-летнюю женщину, которая передавала РФ информацию о расположении Сил обороны, а также корректировала ракетные удары по городу.".