Коригувала ракетні удари РФ по Харкову: зрадницю посадили на 15 років

У Харкові засудили 54-річну жінку, яка передавала РФ інформацію про розташування Сил оборони, а також корегувала ракетні удари по місту.

«Жінка, перебуваючи у Харкові під час повномасштабного вторгнення РФ, почала спілкуватися через Телеграм з двома представниками країни-агресорки. Один з них — військовослужбовець ЗС РФ, інший — бойовик так званої «ДНР». Зрадниця передавала російським кураторам необхідну інформацію по Харкову, а саме про місця дислокації ЗСУ, розташування української військової техніки та надавала відомості про пункти видачі гуманітарної допомоги», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Крім цього, жінка надсилала окупантам відео руйнувань, спричинених обстрілами, для подальшого корегування їхнього вогню. У суді зрадниця свою вину не визнала та назвала всі доводи правоохоронців «дезінформацією».

10 березня суд виніс обвинувальний вирок. Однак сторона захисту подала апеляцію.

Проте Харківський апеляційний суд відмовила у задоволенні апеляції. Жінка проведе за ґратами 15 років.