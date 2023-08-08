Коригувала ракетні удари РФ по Харкову: зрадницю посадили на 15 років
У Харкові засудили 54-річну жінку, яка передавала РФ інформацію про розташування Сил оборони, а також корегувала ракетні удари по місту.
«Жінка, перебуваючи у Харкові під час повномасштабного вторгнення РФ, почала спілкуватися через Телеграм з двома представниками країни-агресорки. Один з них — військовослужбовець ЗС РФ, інший — бойовик так званої «ДНР». Зрадниця передавала російським кураторам необхідну інформацію по Харкову, а саме про місця дислокації ЗСУ, розташування української військової техніки та надавала відомості про пункти видачі гуманітарної допомоги», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Крім цього, жінка надсилала окупантам відео руйнувань, спричинених обстрілами, для подальшого корегування їхнього вогню. У суді зрадниця свою вину не визнала та назвала всі доводи правоохоронців «дезінформацією».
10 березня суд виніс обвинувальний вирок. Однак сторона захисту подала апеляцію.
Проте Харківський апеляційний суд відмовила у задоволенні апеляції. Жінка проведе за ґратами 15 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 14:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові засудили 54-річну жінку, яка передавала РФ інформацію про розташування Сил оборони, а також корегувала ракетні удари по місту.".