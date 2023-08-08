Харківський підприємець «вів» бізнес з РФ: яку схему вигадав ділок
Харківський 43-річний бізнесмен видавав московські товари за турецькі.
За даними Харківської обласної прокуратури, після повномасштабного вторгнення РФ директор харківського ТОВ продовжив тісні ділові зв‘язки з громадянином РФ, який є власником материнської компанії у Москві. Аби замаскувати нелегальну діяльність, харків’янин у змові з росіянином розробили «схему».
«Так, харківський ділок замовляв у фірми держави-агресорки товари через підставних турецьких підприємців під виглядом того, що продукція вироблена у Туреччині. Грошові кошти надходили на рахунок московської компанії, що поповнювала бюджет країни-агресорки», – зазначили правоохоронці.
Харківському бізнесмену повідомили про підозру за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 ККУ).
Матеріали щодо громадянина РФ виділені в окреме кримінальне провадження, додали в прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 14:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський 43-річний бізнесмен видавав московські товари за турецькі.".