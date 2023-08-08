Харьковский предприниматель «вел» бизнес с РФ: какую схему придумал делец
Харьковский 43-летний бизнесмен выдавал московские товары за турецкие.
По данным Харьковской областной прокуратуры, после полномасштабного вторжения РФ директор харьковского ООО продолжил тесные деловые связи с гражданином РФ, владельцем материнской компании в Москве. Чтобы замаскировать нелегальную деятельность, харьковчанин в сговоре с россиянином разработали схему.
«Так, харьковский делец заказывал у фирмы государства-агрессора товары из-за подставных турецких предпринимателей под видом того, что продукция произведена в Турции. Денежные средства, в свою очередь, поступали на счет московской компании, пополнявшей бюджет страны-агрессора», — отметили правоохранители.
Харьковскому бизнесмену сообщили о подозрении по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 3 ст. 110-2 УКУ).
Материалы по гражданину РФ выделены в отдельное уголовное производство, добавили в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 14:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский 43-летний бизнесмен выдавал московские товары за турецкие.".