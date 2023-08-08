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В Харькове четырехлетний ребенок в одних трусах сам бродил по улице

Общество 09:52   08.08.2023
Оксана Горун
В Харькове четырехлетний ребенок в одних трусах сам бродил по улице

Полицейские обнаружили в Харькове посреди улицы одинокого малыша. Как оказалось, мать его даже не искала.

«7 августа в отдел полиции №1 ХРУП №1 поступило сообщение о том, что в Основянском районе города находится ребенок на улице без сопровождения взрослых. На место немедленно отправились работники сектора ювенальной превенции. Мальчик был одет только в нижнее белье и не мог ничего о себе сообщить», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские сообщили, что малыш был грязный, голодный и измученный. Его отправили в лечебное учреждение, а тем временем начали искать родителей.

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«Работники полиции установили его 24-летнюю мать. Женщина находилась дома и даже не искала своего сына. Как выяснилось, мать уже оставляла сына и двухлетнюю дочь без попечения и привлекалась к административной ответственности», — сообщили в ГУНП.

Пока что на мать повторно составили протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 09:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские обнаружили в Харькове посреди улицы одинокого малыша. Как оказалось, мать его даже не искала".