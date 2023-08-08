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У Харкові чотирирічна дитина в одних трусах сама блукала вулицею

Суспільство 09:52   08.08.2023
Оксана Горун
У Харкові чотирирічна дитина в одних трусах сама блукала вулицею

Поліціянти виявили у Харкові посеред вулиці самотнього малюка. Як виявилось, мати його навіть не шукала.

“7 серпня до відділу поліції № 1 ХРУП № 1 надійшло повідомлення про те, що в Основʼянському району міста перебуває дитина на вулиці без супроводу дорослих. На місце негайно виїхали працівники сектору ювенальної превенції. Хлопчик був одягнений лише у спідню білизну та не міг нічого про себе повідомити”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти повідомили, що малюк був брудний, голодний і змучений. Його відправили до лікувального закладу, а тим часом почали шукати батьків.

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“Працівники поліції встановили його 24-річну матір. Жінка перебувала вдома і навіть не шукала свого сина. Як з’ясувалося, мати вже залишала сина та дворічну дочку без піклування і притягувалася до адміністративної відповідальності”, – повідомили в ГУНП.

Поки що на матір повторно склали протокол за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 09:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти виявили у Харкові посеред вулиці самотнього малюка. Як виявилось, мати його навіть не шукала".