В центре Харькова остановили незаконное разрушение дома на Бурсацком спуске

Представители Харьковского горсовета и Нацполиции остановили строительные работы на Бурсацком спуске, 6.

Факт незаконного строительства и частичного демонтажа здания установили несколько недель назад, сообщила начальник отдела правового обеспечения Департамента земельных отношений Екатерина Подлесная. ООО «Лаки Траст», которому принадлежит здание, не имеет договора аренды или права собственности на этот земельный участок, градостроительные условия застройщик не получал, как и разрешительные документы на начало выполнения строительных работ.

«Строительство остановили. Сейчас мы видим полуразрушенное трехэтажное здание в историческом центре Харькова. В правоохранительные органы переданы материалы для решения вопроса по открытию уголовного производства, а горсовет проверяет требования земельного и градостроительного законодательства, в частности, решается вопрос о подаче соответствующего иска в суд. К сожалению, владельцы здания на контакт с представителями горсовета не выходили и при остановке работ на объекте не появились», — отметила Екатерина Подлесная.

Она сообщила, что здание хоть и историческое, но официально не относится к памятникам архитектуры. Поэтому в Харьковскую областную военную администрацию был направлен запрос с целью выяснить, почему этот дом не внесен в соответствующий реестр.

Контроль за тем, чтобы стройка не возобновилась будет обеспечивать полиция и специалисты горсовета. Екатерина Подлесная подчеркнула, что никакие работы не начнутся, пока не решится вопрос с уголовным производством и не будут получены результаты проверки.

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