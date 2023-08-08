Live
  • Вт 08.08.2023
    • Харьков
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.16
    • 🟢

В центре Харькова остановили незаконное разрушение дома на Бурсацком спуске

Общество 15:52   08.08.2023
Оксана Якушко
В центре Харькова остановили незаконное разрушение дома на Бурсацком спуске

Представители Харьковского горсовета и Нацполиции остановили строительные работы на Бурсацком спуске, 6.

Факт незаконного строительства и частичного демонтажа здания установили несколько недель назад, сообщила начальник отдела правового обеспечения Департамента земельных отношений Екатерина Подлесная. ООО «Лаки Траст», которому принадлежит здание, не имеет договора аренды или права собственности на этот земельный участок, градостроительные условия застройщик не получал, как и разрешительные документы на начало выполнения строительных работ.

 

«Строительство остановили. Сейчас мы видим полуразрушенное трехэтажное здание в историческом центре Харькова. В правоохранительные органы переданы материалы для решения вопроса по открытию уголовного производства, а горсовет проверяет требования земельного и градостроительного законодательства, в частности, решается вопрос о подаче соответствующего иска в суд. К сожалению, владельцы здания на контакт с представителями горсовета не выходили и при остановке работ на объекте не появились», — отметила Екатерина Подлесная.

 

Она сообщила, что здание хоть и историческое, но официально не относится к памятникам архитектуры. Поэтому в Харьковскую областную военную администрацию был направлен запрос с целью выяснить, почему этот дом не внесен в соответствующий реестр.

 

Контроль за тем, чтобы стройка не возобновилась будет обеспечивать полиция и специалисты горсовета. Екатерина Подлесная подчеркнула, что никакие работы не начнутся, пока не решится вопрос с уголовным производством и не будут получены результаты проверки.

 

Читайте также: Офисный центр в парке Харькова хотят построить за деньги на восстановление

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
07.08.2023, 10:34
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
08.08.2023, 07:39
Синегубов: РФ продолжает штурмовать на Купянщине, но жители неохотно уезжают
Синегубов: РФ продолжает штурмовать на Купянщине, но жители неохотно уезжают
08.08.2023, 12:08
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
07.08.2023, 13:36
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
08.08.2023, 11:06
«Харьков зимой 2022 и сейчас – разные города» — Синегубов о подготовке к зиме
«Харьков зимой 2022 и сейчас – разные города» — Синегубов о подготовке к зиме
08.08.2023, 12:25

Новости по теме:

15:52
В центре Харькова остановили незаконное разрушение дома на Бурсацком спуске
14:57
Корректировала ракетные удары РФ по Харькову: предательницу посадили на 15 лет
14:05
Новое оборудование за €8,5 млн. Харьковская ТЭЦ-5 готовится к зиме
12:25
«Харьков зимой 2022 и сейчас – разные города» — Синегубов о подготовке к зиме
18:44
Обыски в ХОВА из-за закупки продуктов: подозрения в деле НАБУ до сих пор нет

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В центре Харькова остановили незаконное разрушение дома на Бурсацком спуске»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 15:52;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители Харьковского горсовета и Нацполиции остановили строительные работы на Бурсацком спуске, 6.".