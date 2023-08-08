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У центрі Харкова зупинили незаконну руйнацію будинку на Бурсацькому узвозі

Суспільство 15:52   08.08.2023
Оксана Якушко
У центрі Харкова зупинили незаконну руйнацію будинку на Бурсацькому узвозі

Представники Харківської міськради та Нацполіції зупинили будівельні роботи на Бурсацькому узвозі, 6.

Факт незаконного будівництва та часткового демонтажу будівлі встановили кілька тижнів тому, повідомила начальник відділу правового забезпечення Департаменту земельних відносин Катерина Підлісна. ТОВ «Лакі Траст», якому належить будівля, не має договору оренди чи права власності на цю земельну ділянку, містобудівні умови забудовник не отримував, як і дозвільні документи на початок виконання будівельних робіт.

 

«Будівництво було зупинене. Зараз ми бачимо напівзруйновану триповерхову будівлю в історичному центрі Харкова. До правоохоронних органів передані матеріали для вирішення питання щодо відкриття кримінального провадження, а міськрада перевіряє вимоги земельного та містобудівного законодавства, зокрема, вирішується питання про подання відповідного позову до суду. На жаль, власники будівлі на контакт із представниками міської ради не виходили та при зупинці робіт на об’єкті не з’явилися», – зазначила Катерина Підлісна.

Вона повідомила, що будівля хоч і історична, але офіційно не належить до пам’яток архітектури. Тому до Харківської обласної військової адміністрації був надісланий запит з метою з’ясувати, чому цей будинок не внесений до відповідного реєстру.

 

Контроль за тим, щоб будівництво не відновилося, забезпечуватиме поліція та фахівці міськради. Катерина Підлісна наголосила, що ніякі роботи не будуть розпочаті, доки не вирішиться питання з кримінальним провадженням та не будуть отримані результати перевірки.

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Автор: Оксана Якушко
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