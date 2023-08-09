«Бесконечное движение с двух сторон» — Маляр о Купянском направлении
На Купянском направлении продолжается «ожесточенная» борьба.
Об этом в эфире нацмарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, несколько дней враг пытался прорваться вблизи Синьковки в Харьковской области. Однако украинские защитники держат оборону и не дают оккупантам продвинуться вперед.
«Самыми ожесточенными последние дни остаются Купянское и Лиманское направления. Чтобы, понимали какая идет там ожесточенная борьба, что в течение этих последних нескольких дней там буквально ежедневно менялись позиции. То есть, враг немного продвинулся, мы откинули. Еще откинули, они еще пытаются продвинуться. То есть, бесконечное идет движение с двух сторон. По факту, на сегодня, без изменений позиций, то есть враг не продвинулся», — отметила Маляр.
Читайте также: Генштаб ВСУ сообщил об очередных атаках РФ на Харьковщине
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Бесконечное движение с двух сторон» — Маляр о Купянском направлении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 11:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении продолжается «ожесточенная» борьба.".