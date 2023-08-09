Live
  • Ср 09.08.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.01
    • 🟢

«Бесконечное движение с двух сторон» — Маляр о Купянском направлении

Общество 11:18   09.08.2023
Виктория Яковенко
«Бесконечное движение с двух сторон» — Маляр о Купянском направлении

На Купянском направлении продолжается «ожесточенная» борьба.

Об этом в эфире нацмарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, несколько дней враг пытался прорваться вблизи Синьковки в Харьковской области. Однако украинские защитники держат оборону и не дают оккупантам продвинуться вперед.

«Самыми ожесточенными последние дни остаются Купянское и Лиманское направления. Чтобы, понимали какая идет там ожесточенная борьба, что в течение этих последних нескольких дней там буквально ежедневно менялись позиции. То есть, враг немного продвинулся, мы откинули. Еще откинули, они еще пытаются продвинуться. То есть, бесконечное идет движение с двух сторон. По факту, на сегодня, без изменений позиций, то есть враг не продвинулся», — отметила Маляр.

Читайте также: Генштаб ВСУ сообщил об очередных атаках РФ на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
08.08.2023, 11:06
Генштаб ВСУ сообщил об очередных атаках РФ на Харьковщине
Генштаб ВСУ сообщил об очередных атаках РФ на Харьковщине
09.08.2023, 07:18
ВСУ провели рейд речез Днепр и прорвали оборону РФ — ISW
ВСУ провели рейд речез Днепр и прорвали оборону РФ — ISW
09.08.2023, 07:46
Взрыв в Подмосковье: разрушен завод, работавший на армию (фото, видео)
Взрыв в Подмосковье: разрушен завод, работавший на армию (фото, видео)
09.08.2023, 11:40
Ярославский получает деньги из бюджета Харьковщины — депутат
Ярославский получает деньги из бюджета Харьковщины — депутат
09.08.2023, 08:39
Уроки в метро Харькова: в мэрии рассказали, как это будет
Уроки в метро Харькова: в мэрии рассказали, как это будет
09.08.2023, 08:06

Новости по теме:

11:18
«Бесконечное движение с двух сторон» — Маляр о Купянском направлении
19:21
Вблизи двух сел Купянского района Харьковщины РФ нанесла авиаудары — Генштаб
14:00
ВСУ об атаках врага на Харьковщине и ситуации на Купянском направлении
12:59
ГСЧС показали последствия обстрела Казачьей Лопани, подробности от Синегубова
12:25
«Харьков зимой 2022 и сейчас – разные города» — Синегубов о подготовке к зиме

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Бесконечное движение с двух сторон» — Маляр о Купянском направлении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 11:18;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении продолжается «ожесточенная» борьба.".