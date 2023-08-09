«Бесконечное движение с двух сторон» — Маляр о Купянском направлении

На Купянском направлении продолжается «ожесточенная» борьба.

Об этом в эфире нацмарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, несколько дней враг пытался прорваться вблизи Синьковки в Харьковской области. Однако украинские защитники держат оборону и не дают оккупантам продвинуться вперед.

«Самыми ожесточенными последние дни остаются Купянское и Лиманское направления. Чтобы, понимали какая идет там ожесточенная борьба, что в течение этих последних нескольких дней там буквально ежедневно менялись позиции. То есть, враг немного продвинулся, мы откинули. Еще откинули, они еще пытаются продвинуться. То есть, бесконечное идет движение с двух сторон. По факту, на сегодня, без изменений позиций, то есть враг не продвинулся», — отметила Маляр.

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